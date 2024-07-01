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الإثنين 01 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| منتخب الإكوادور يتعادل مع المكسيك ويتأهل لربع النهائي

مباراة المكسيك ضد
مباراة المكسيك ضد الإكوادور
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حقق منتخب الإكوادور تعادلًا ثمينًا مع المكسيك، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جامعة فينيكس، اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وانتهت مباراة المكسيك ضد الإكوادور بالتعادل السلبي، بعدما فشلت جميع محاولات لاعبي المنتخبين في تحريك الشباك الساكنة.

وكاد منتخب الإكوادور أن يودع كوبا أمريكا 2024، حينما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب المكسيك في الدقيقة 90+8، ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو ألغى الحكم قراره، لتنتهي المباراة بلا أهداف.

منتخب الإكوادور يخطف بطاقة التأهل من المكسيك

وبهذا التعادل، تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، ليرافق منتخب فنزويلا صاحب بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.

وبلغ منتخب الإكوادور ربع النهائي على حساب منتخب المكسيك، حيث خطف بطاقة التأهل الثانية بفارق الأهداف.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 4 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024، متساويًا في عدد النقاط مع منتخب المكسيك الذي حل ثالثًا بفارق الأهداف.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

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