اليوم|بدء التحويل بين المدارس إلكترونيًا.. تعرف على الشروط

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، إتاحة التحويل بين المدارس بالمحافظات عبر موقع المديريات التعليمية، ويبدأ التسجيل من 1/7/2024 وينتهي 31/7/2024.

وحددت الوزارة أنه يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

وجاءت التعليمات، بضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2024 إلكترونيًا.

اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة.

التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بدايةً من 15/8/2024.

على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية)

ولي الأمر ضرورة الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التي تطلبها المدرسة.

يمنع منعًا باتًا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.