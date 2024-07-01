كوبا أمريكا 2024| منتخب فنزويلا ثاني المتأهلين بالعلامة الكاملة

فاز منتخب فنزويلا على جامايكا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما،اليوم الإثنين، على ملعب Q2، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي المنتخبين لهز الشباك، قبل أن يمطر منتخب فنزويلا شباك جامايكا بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وفي الشوط الثاني، قص إدوارد بيلو شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 49، قبل أن يضيف سالمون روندون الهدف الثاني في الدقيقة 56، بينما اختتم إريك راميريز الثلاثية في الدقيقة 85.

وكان منتخب فنزويلا تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 منذ الجولة الماضية، بعد فوزه في أول مباراتين.

فنزويلا بالعلامة الكاملة

وبفوز منتخب فنزويلا على جامايكا، تأهل الأول إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 بالعلامة الكاملة، ليصبح ثاني المتأهلين للدور المقبل فائزًا في الثلاث مباريات بعد منتخب الأرجنتين من المجموعة الأولى.

وبتلك النتيجة، ظل منتخب فنزويلا على صدارة المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 9 نقاط، بينما تذيل منتخب جامايكا الترتيب بلا نقاط وودع البطولة.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.