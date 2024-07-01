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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين أحدهما قصير المدى

صاروخ كوري شمالي
صاروخ كوري شمالي
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أطلقت كوريا الشمالية، فجر الاثنين، صاروخين باليستيين، أحدهما قصير المدى، حسبما قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى وصاروخا باليستيا آخر".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في الشرق.

كانت الإدارة العامة للصواريخ في كوريا الشمالية ذكرت يوم الخميس الماضي، أنها اختبرت بنجاح في 26 يونيو صواريخ برؤوس حربية قابلة للفصل "لفصل رؤوسها الحربية المناورة والتحكم في توجيهها".

وأشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أن بيونج يانج أجرت تجربة إطلاق صاروخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وانتهى الأمر بالفشل.

كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصير المدى