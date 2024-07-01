إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، فجر اليوم الاثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة منهم في مدينة غزة. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية بوقوع الإصابات بعد انفجار قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية بالقرب من مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسف مبنى في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، مما أسفر عن تدميره بالكامل. كما شهد حي الشجاعية شرق مدينة غزة تجددًا للقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال.

ويواصل الاحتلال استهدافه وعدوانه وانتهاكاته ضد غزة والشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما يزيد من معاناة المدنيين ويعقد الأوضاع الإنسانية في القطاع.