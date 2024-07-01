كوبا أمريكا 2024| مهاجم وست هام يقود تشكيل جامايكا أمام فنزويلا

أعلن الأيسلندي هايمير هالجيرسون، المدير الفني لمنتخب جامايكا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فنزويلا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب جامايكا، اليوم الإثنين، فنزويلا على ملعب Q2، في لقاء ينطلق في الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

يقود ميشايل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، تشكيل منتخب جامايكا أمام فنزويلا، ويعاونه في الخط الهجومي ديماراي جراي لاعب الاتفاق السعودي.

يتذيل منتخب جامايكا ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 بلا نقاط، بينما يتصدر منتخب فنزويلا الترتيب بـ6 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب جامايكا لمواجهة فنزويلا

حراسة المرمى: وايت

خط الدفاع: هيكتور - لاتيبودير - بينوك

خط الوسط: هاردينج - داميون - بالمر - جريج لي

وفي الهجوم: سيفاس - ميشايل أنطونيو - ديماراي جراي.

تشكيل منتخب فنزويلا لمواجهة جامايكا

كما أعلن فرناندو باتيستا، المدير الفني لـ منتخب فنزويلا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جامايكا، والذي جاء كالتالي.

حراسة المرمى: رومو

خط الدفاع: جونزاليس - أرامبورو - أوسوريو - إينجيل

خط الوسط: مارتينيز - هيريرا - سيجوفيا

وفي الهجوم: ماتشيز - روندون - بيلو.