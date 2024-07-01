كوبا أمريكا 2024| فالينسيا يعود لقيادة هجوم الإكوادور أمام المكسيك

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة المكسيك، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب الإكوادور، اليوم الإثنين، المكسيك على ملعب جامعة فينيكس، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

يقود المخضرم إنر فالينسيا تشكيل منتخب الإكوادور أمام المكسيك، ليعود بعد إيقافه ويتواجد على رأس هجوم منتخب بلاده في مواجهة اليوم.

وتعرض فالينسيا للطرد في مباراة الجولة الأولى أمام فنزويلا، ليغيب للإيقاف عن منتخب الإكوادور أمام جامايكا في ثاني الجولات.

يحتل منتخب الإكوادور المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 3 نقاط، خلف فنزويلا المتصدر، والذي بدوره تأهل إلى ربع نهائي البطولة، بينما يأتي منتخب المكسيك ثالثًا وفي رصيده ثلاث نقاط أيضًا.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب الإكوادور لمواجهة المكسيك

حراسة المرمى: دومينجيز

خط الدفاع: بريسيادو - توريس - باشو - هينكابي

خط الوسط: فرانكو - موسيس كايسيدو - بايز

وفي الهجوم: رودريجيز - إنر فالينسيا - سارمينتو.

تشكيل منتخب المكسيك لمواجهة الإكوادور

كما أعلن خايمي لوزانو، المدير الفني لـ منتخب المكسيك، التشكيل الأساسي الذي يواجه به الإكوادور، على النحو التالي.

حراسة المرمى: جونزاليس

خط الدفاع: سانشيز - مونتيس - فاسكيز - أرتياجا

خط الوسط: بينيدا - رومو - تشافيز

وفي الهجوم: هويرتا - خيمينيز - كينيونيس.