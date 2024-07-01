فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة خربة بني حارث غرب رام الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت خربة بني حارث غرب رام الله، وذكرت القناة عبر حسابها على نوقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن القوات قامت باعتقال إحدى الفتيات من منزلها.



ومساء أمس الأحد، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في المنطقة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.