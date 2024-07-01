مصرع وإصابة 65 جراء انفجار أسطوانة غاز بمبنى في إزمير غربي تركيا

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 60 آخرين، الأحد، جراء انفجار أسطوانة غاز بمبنى في ولاية إزمير غربي تركيا.

وقال محافظ ولاية إزمير، سليمان ألبان، في إفادة صحفية، إن "4 أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار بمطعم أسفل مبنى في إزمير"، لافتًا إلى نقل أكثر من 20 مصابًا إلى المستشفيات، ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمصابين.

ولاحقًا، أعلن ألبان ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار إلى 5 قتلى، ونحو 57 مصابًا، مشيرًا إلى فتح تحقيق بشأن احتمالية وجود "إهمال" قد أدى للانفجار.

فيما قالت بلدية "توربالي" بولاية إزمير، إن هناك 10 إصابات خطيرة جراء الانفجار.. موضحة أن الانفجار ألحق أضرارًا بـ9 مبان.

من جانبه، نشر وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على حسابه بمنصة "إكس"، مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يوثق لحظة الانفجار. مؤكدًا استمرار التحقيقات اللازمة حول الحادث.

ولفت الوزير التركي إلى إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث على الفور، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.