قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي سلوان وعناتا بالقدس

الإثنين 01/يوليو/2024 - 01:40 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، بلدتي سلوان وعناتا بمحافظة القدس.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت عناتا، شمال شرق القدس المحتلة، وفتشت عددا من المارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حواجز عسكرية فيها، وفتشت عددا من المواطنين.

نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وننج عن تلك الغارات سقوط عددا من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

كما شنت مدفعية الاحتلال قصفا على حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37،877 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86،969 آخرين.