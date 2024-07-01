صاحبة واقعة خطف طفل السوبر ماركت بطنطا: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني"

استقبلت أسرة السيدة المتهمة في واقعة خطف طفل السوبر ماركت بطنطا، ابنتهم بعد إخلاء سبيلها.

وقالت السيدة صاحبة واقعة خطف طفل السوبر ماركت بطنطا: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني”، بعد إخلاء سبيلها عقب انتهاء التحقيق معها والتأكد من عدم نيتها خطف الطفل.

اخلت نيابة ثان طنطا منذ قليل سبيل ربة منزل ادعت سيدة أنها حاولت خطف طفلها الصغير والخروج به من السوبر ماركت بسوق السباعي بنطاق قسم ثاني طنطا، بعد التحقيق معها، والتأكد من عدم نيتها خطف الطفل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغًا من إحدى السيدات، مُقيمة بدائرة قسم ثان طنطا، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بسوق السباعي بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها الصغير عمره عام ونصف، فوجئت بقيام ربة منزل، كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا إنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.

بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية بتحديد وضبط مُرتكبة الواقعة ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، ولم يُستدل لها على معلومات جنائية.

صاحبة فيديو واقعة خطف طفل السوبر ماركت بطنطا ليس لها معلومات جنائية

والتحريات التي قام بها رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد جمعة، أكدت عدم وجود أي معلومات جنائية ضدها والتأكد من عدم وجود نية لخطف الطفل، وأنها لديها طفل بالفعل بنفس العمر وكان موجود معها داخل السوبر ماركت، تم الإفراج عنها.

من جانبها قالت ربة المنزل عقب الإفراج عنها، انها لم تحاول اختطاف الطفل مشيرة بقولها "أنا كنت موجودة في السوبر ماركت بسأل عن أسعار حاجات وكان معايا أولادي طفلين أحدهم عمره 5 سنوات والآخر بعمر سنه ونص، ولعدم تركيزي مسكت بيد طفل آخر غير ابني خاصة أنه كان واقف جنبي وانا كنت سرحانة مخدتش بالي أنه مش ابني وبمجرد ما حولت المشي والدة الطفل شافتني ومسكت فيا وحاولت افهمها أنه بالغلط ومكنش قصدي أخطف الطفل ولكن قامت بتحرير محضر ضدي وتم القبض عليا ".