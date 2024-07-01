بعد إخلاء سبيلها.. ننشر أول صور لصاحبة واقعة خطف طفل السوبر ماركت بطنطا

حصلت "البوابة نيوز"، على أول صور للسيدة المتهمة بمحاولة الخروج بطفل من السوبر ماركت بسوق السباعي بنطاق قسم ثاني طنطا، بعد التحقيق معها والتأكد من عدم نيتها في خطف الطفل.

واخلت نيابة ثان طنطا منذ قليل سبيل ربة منزل أدعت سيدة أنها تقوم بخطف طفلها الصغير وتحاول الخروج به من السوبر ماركت بسوق السباعي بنطاق قسم ثاني طنطا، بعد التحقيق معها والتأكد من عدم نيتها خطف الطفل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغًا من إحدى السيدات، مُقيمة بدائرة قسم ثان طنطا، بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بسوق السباعي بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها الصغير عمره عام ونصف، فوجئت بقيام ربة منزل، كانت متواجدة بذات المحل باصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا إنها قامت باستيقافها واسترداد نجلها.

ونجحت التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية بتحديد وضبط مُرتكبة الواقعة ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، ولم يُستدل لها على معلومات جنائية.

بإجراء التحريات التي قام بها رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد جمعة، تم التأكد من عدم وجود أي معلومات جنائية ضدها والتأكد من عدم وجود نية لخطف الطفل وأنها لديها طفل بالفعل بنفس العمر وكان موجود معها داخل السوبر ماركت، وتم الإفراج عنها.

من جانبها قالت ربة المنزل عقب الإفراج عنها، انها لم تحاول اختطاف الطفل مشيرة بقولها " أنا كنت موجودة في السوبر ماركت بسأل عن أسعار حاجات وكان معايا أولادي طفلين أحدهم عمره 5 سنوات والآخر بعمر سنه ونص، ولعدم تركيزي مسكت بيد طفل آخر غير ابني خاصة أنه كان واقف جنبي وانا كنت سرحانة مخدتش بالي أنه مش ابني وبمجرد ما حاولت المشي والدة الطفل شافتني ومسكت فيا وحاولت افهمها أنه بالغلط ومكنش قصدي أخطف الطفل ولكن قامت بتحرير محضر ضدي وتم القبض عليا ".

776D33D1-AB8B-4785-ABA9-18F12E1571E2

33F6A65E-1C39-46E9-B207-C9E03B5A64D3

844CE2E8-3BDA-4731-82A4-A4DE445E3A9A

98FCCA5A-F40D-411A-B942-3D3A66BAC56A

87596D02-EF55-4621-AFB1-0EAC648E9E29