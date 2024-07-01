اليوم.. بدء التحويلات الالكترونية بتعليم الجيزة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وتيسيرًا على السادة أولياء الأمور الراغبين في التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025 .

ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا

وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس ويتم اعلان النتائج أول سبتمبر 2024 م.