أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وتيسيرًا على السادة أولياء الأمور الراغبين في التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025 .
ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا
وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس ويتم اعلان النتائج أول سبتمبر 2024 م.
البوابة التعليمية
اليوم.. بدء التحويلات الالكترونية بتعليم الجيزة
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أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وتيسيرًا على السادة أولياء الأمور الراغبين في التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025 .
أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وتيسيرًا على السادة أولياء الأمور الراغبين في التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025 .