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الإثنين 01 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. بدء التحويلات الالكترونية بتعليم الجيزة

اشرف سلومة وكيل وزارة
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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أكد  أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وتيسيرًا على السادة أولياء الأمور الراغبين في التقديم بطلب تحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025 .
ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا 
وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو وحتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس ويتم اعلان النتائج أول سبتمبر 2024 م.

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