آية عبد الله تخطف أنظار جمهور حفل "الإنتاج الثقافي" بذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك مساء أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

أحيت الحفل المطربة آية عبد الله بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وهى إحدى الفائزات في الدورات السابقة بمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي سنويا.

تغنت المطربة آية عبد الله بباقة من أشهر الأغاني الوطنية لكبار نجوم الطرب في مصر، منها: "يا حبيبتي يا مصر، يا أغلي اسم في الوجود، مصر التي في خاطري، كلمة حلوة وكلمتين، حلوة بلادي السمرا، حبايب مصر، فيها حاجه حلوة، مصر هي أمي، سلمولي على مصر، أنا مصري وأبويا مصري".

يشار إلى أن قطاع شئون الإنتاج الثقافي، يحرص دائما على إقامة الحفلات الفنية في الأعياد والمناسبات الوطنية مثل ذكرى "نصر السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وثورة ٣٠ يونيو، وثورة ٢٣ يوليو" وغيرها من المناسبات الوطنية.