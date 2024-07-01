حي العمرانية يبدأ تطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتنفيذ مواعيد غلق المحال التجارية

بدأ حي العمرانية يوم الأحد، بمتابعة وإشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس الحي، بتنفيذ تخفيض استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمنشآت الحكومية والهيئات العامة ومراكز الشباب بنسبة 75% مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية وفي هذا الإطار قام " حي العمرانية " بغلق الورش الغير ملتزمة بمواعيد الغلق ( بشارع اليابان، شارع صبحي المحامي ).

حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

كما تم متابعه ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإضاءة بيفط وواجهات إعلانات المحلات بعدد من الشوارع منها: " شارع خاتم المرسلين، شارع فيصل "

كما شدد " راشد " في بيان له علي ضرورة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها والالتزام بمواعيد الغلق المقررة وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع.

كما أكد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجري تنفيذها حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين.