مديرية أوقاف كفر الشيخ تحتفل بثورة 30 يونيو

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ احتفالية بمناسبة ثورة 30 يونيو، وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ الاحتفالية بالمسجد الكبير بسيدي سالم، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبحضور الشيخ عطا بسيوني، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور زكى صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدكتور ثروت حسين، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ فؤاد عامر، مدير إدارة سيدى سالم غرب، والدكتور محمد عيسى، مدير أوقاف سيدى سالم شرق.

بدأ الحفل بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم كلمة للشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أكد فيها أن ثورة ٣٠ يونيو علامة بارزة في تاريخ وطننا الغالي، أزالت الاحتقان الداخلي ووحدت الكلمة وأخذت يد البناء والتعمير في شتى مناحي الحياة تتحدث عن نفسها وحافظ على أرض الوطن قيادة حكيمة عبرت به نحو التنمية والتقدم.

ومن جانبه، قال الدكتور زكى صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، أن الوطن عزيز على النفس لابد من العلم والعمل، مؤكدًا أن للوطن شأن عظيم قال تعالى (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق)، وحب النبي لوطنه الأثر طيب عندما تتبع المشركين يوم بدر حيث أراد الحفاظ على الوطن.

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