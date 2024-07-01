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الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024

رئيس اتحاد العمال
رئيس اتحاد العمال في ايطاليا يكرم لاعبي منتخب الجالية المصري
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كرم اتحاد العمال المصريين في إيطاليا لاعبي منتخب الجالية المصرية الذين شاركوا في موندياليتو روما 2024، وذلك في أمسية جميلة بالعاصمة روما، وتحت رعاية رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا الدكتور عيسى إسكندر 

وشكر رئيس الاتحاد الدكتور عيسى إسكندر، الشاب محمد يسري على التنظيم الجيد والجهود الكبيرة المبذولة خلال البطولة. 

كما حضرت زينب إسماعيل، رئيسة مسجد الهدى في روما، والتي لعبت دورًا كبيرًا في حشد الجماهير وتشجيعها بالأغاني المصرية. 

وسلم الدكتور عيسى إسكندر الجوائز المالية ودرع الاتحاد لجميع اللاعبين، معربًا عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلوها ووصولهم إلى دور الثمانية في البطولة.

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