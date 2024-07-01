اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024

كرم اتحاد العمال المصريين في إيطاليا لاعبي منتخب الجالية المصرية الذين شاركوا في موندياليتو روما 2024، وذلك في أمسية جميلة بالعاصمة روما، وتحت رعاية رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا الدكتور عيسى إسكندر

وشكر رئيس الاتحاد الدكتور عيسى إسكندر، الشاب محمد يسري على التنظيم الجيد والجهود الكبيرة المبذولة خلال البطولة.

كما حضرت زينب إسماعيل، رئيسة مسجد الهدى في روما، والتي لعبت دورًا كبيرًا في حشد الجماهير وتشجيعها بالأغاني المصرية.

وسلم الدكتور عيسى إسكندر الجوائز المالية ودرع الاتحاد لجميع اللاعبين، معربًا عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلوها ووصولهم إلى دور الثمانية في البطولة.