تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

وجه تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل،والمكون من 42 حزبا سياسيا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وأكد رؤساء الأحزاب السياسية خلال الاحتفال الذي نظمه منذ قليل التحالف بمقر حزب إرادة جيل بمناسبة الذكري 11 لثورة 30 يونيو

بحضور رؤساء الأحزاب واتحاد العمال واتحاد المرأة، ان جميع الأحزاب خلف القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين إن ثورة ٣٠ يونيو كانت بداية الإصلاح والنهوض في مختلف المجالات في مصر، وشهادة ميلاد وتحول وانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة

وقال النائب تيسير مطر تيسير مطر: أننا نؤكد على أن القوات المسلحة والشرطة نجحا فى تحقيق الامن والأمان للوطن،مشددا على ضرورة مواصلة العمل والتكاتف خلف القيادة السياسية للحفاظ على مكتسبات الثورة ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل باهر.