رابطة الأندية المحترفة: استكمال مباراة سموحة وبيراميدز من حيث انتهت

قررت رابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب استكمال مباراة سموحة وبيراميدز يوم الثلاثاء المقبل بملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية التي تم الغائها في الدقيقة 49 من حيث انتهت بنفس الظروف حيث انتهت المباراة بنفس النتيجة التي انتهت عليها بهدف لكل فريق ولعب سموحة 10 لاعبين بعد طرد الهاني سليمان .

كان الحكم محمد سلامة قرر، إلغاء مباراة سموحة و بيراميدز عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، لعدم إمكانية إصلاح كشافي الإضاءة، وذلك بعد أن نشب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشب حريق داخل أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، تم على أثرها إيقاف اللقاء، وتدخّل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر، وهو ما تم بالفعل، وتم عمل محضر بالتلفيات الناتجة عن الحريق.