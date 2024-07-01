ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية المحترفة: استكمال مباراة سموحة وبيراميدز من حيث انتهت

احمد دياب
احمد دياب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت رابطة الأندية المصرية برئاسة النائب أحمد دياب استكمال مباراة سموحة وبيراميدز يوم الثلاثاء المقبل بملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية التي تم الغائها في الدقيقة 49 من حيث انتهت بنفس الظروف حيث  انتهت المباراة بنفس النتيجة التي انتهت عليها بهدف لكل فريق ولعب سموحة 10 لاعبين بعد طرد الهاني سليمان .

كان الحكم محمد سلامة قرر، إلغاء مباراة سموحة و بيراميدز عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى، لعدم إمكانية إصلاح كشافي الإضاءة، وذلك بعد أن نشب حريق بأحد أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشب حريق داخل أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، تم على أثرها إيقاف اللقاء، وتدخّل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر، وهو ما تم بالفعل، وتم عمل محضر بالتلفيات الناتجة عن الحريق.

received_1852428698565898
received_1852428698565898
رابطة الأندية المحترفة سموحة وبيراميدز النائب أحمد دياب الإسكندرية احمد محمدي