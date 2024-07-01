يورو 2024.. إسبانيا تسحق جورجيا برباعية و تتأهل لربع النهائي

سحق المنتخب الإسباني، نظيره جورجيا، بأربعة اهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأحد، وذلك على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تقدم منتخب جورجيا عن طريق اللاعب روبين لو نورماند في الدقيقة الـ 18، وذلك بعد تسجيله هدف في مرماه عن طريق الخطأ، بينما جاء هدف التعديل للمنتخب الإسباني عن طريق اللاعب رودريغو هيرنانديز في الدقيقة الـ 39 من الشوط الأول، بينما احرز الهدف الثاني اللاعب فابيان رويز في الدقيقة الـ 51، وجاء الثالث عن طريق اللاعب داني أولمو في الدقيقة 75، والرابع عن طريق اللاعب داني أولمو في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز تأهل المنتخب الإسباني الى دور ربع النهائي من البطولة.

ودخل لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني اللقاء، بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيميريك لابورت- لي نورماند- مارك كوكوريا.

خط الوسط: فابيان رويز- رودري- بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز- ألفارو موراتا- لامين يامال