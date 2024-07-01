بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط

أقيمت بدير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي العامر بصحراء مريوط، صباح يوم الأحد 30 يونيو 2024 م صلوات رهبنة ثلاثة من طالبي الرهبنة بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، لينضموا بذلك إلى مجمع رهبان الدير.

شارك في الصلوات، إلى جانب الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات بالبراري، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب يحنس آڤا مينا

- الراهب زوسيما آڤا مينا

- الراهب أندراوس آڤا مينا

وتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرتا المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat، بخالص التهاني للأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط وللآباء الأساقفة من ابناء الدير العامر ولمجمع رهبان الدير بالسيامات الجديدة. وللرهبان الثلاثة الجدد.