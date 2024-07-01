صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق على المستودعات والمخابز البلدية ومخازن الدقيق المدعم لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه للسوق السوداء.

حيث قامت الحملة بتحرير محضر جنحه تجميع والاستيلاء على واحد طن دقيق بلدي مدعم خاص بالمستودعات قبل بيعه ف السوق السوداء عباره عن ٣٣ شيكارة دقيق زنه الشيكارة ٣٠ كجم، وتحرير محضر جنحه التصرف فى ٨٠٠ كجم دقيق بلدى مدعم خاص بمستودعات الدقيق، وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وقيده بقسم الشرطة المختص تمهيدا للعرض على النيابه العامه.

كما تم تحرير محضر جنحه التصرف في ٥٠٠ كجم دقيق بلدي مدعم خاص بمستودعات الدقيق، وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وقيده بقسم الشرطة المختص تمهيدا للعرض على النيابة العامة.



وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومي.

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