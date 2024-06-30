ads
الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

حفل الفائزين في المسابقة البحثية للتربية الدينية بالإدارات التعليمية في حلوان

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة بالتنسيق مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والتنمية، احتفالية خاصة للفائزين في المسابقة البحثية من معلمي وموجهي التربية الدينية المسيحية بالإدارات التعليمية في مناطق (حلوان والمعصرة والتبين ومدينة ١٥ مايو) التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا ميخائيل أسقفها.

شهد الحفل الذي أقيم في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، المستشار إسماعيل الأنصاري رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، وعدد من المسؤولين بالإدارات التعليمية، وعدد آخر من المسؤولين بالهيئة العليا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

تضمن الحفل فقرات من تقديم كورال التربية الدينية المسيحية بالمدارس، وفي الختام تم توزيع الهدايا على الفائزين من أبناء الإيبارشية.

كما قدم الأنبا ميخائيل شهادة تقدير للمستشار رئيس المنظمة تقديرًا لجهود الهيئة المبذولة.

 

 

إيبارشية حلوان والمعصرة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والتنمية التربية الدينية المسيحية حلوان والمعصرة والتبين ومدينة ١٥ مايو الأنبا ميخائيل