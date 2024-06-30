حفل الفائزين في المسابقة البحثية للتربية الدينية بالإدارات التعليمية في حلوان

نظمت إيبارشية حلوان والمعصرة بالتنسيق مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والتنمية، احتفالية خاصة للفائزين في المسابقة البحثية من معلمي وموجهي التربية الدينية المسيحية بالإدارات التعليمية في مناطق (حلوان والمعصرة والتبين ومدينة ١٥ مايو) التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا ميخائيل أسقفها.

شهد الحفل الذي أقيم في دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، المستشار إسماعيل الأنصاري رئيس المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، وعدد من المسؤولين بالإدارات التعليمية، وعدد آخر من المسؤولين بالهيئة العليا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

تضمن الحفل فقرات من تقديم كورال التربية الدينية المسيحية بالمدارس، وفي الختام تم توزيع الهدايا على الفائزين من أبناء الإيبارشية.

كما قدم الأنبا ميخائيل شهادة تقدير للمستشار رئيس المنظمة تقديرًا لجهود الهيئة المبذولة.