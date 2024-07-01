الجمعه.. بدء اختبارات نادى"سيتى كلوب"فى الفيوم

تبدأ يوم الجمعة القادم اختبارات قطاع الناشئين بنادي "سيتي كلوب " بالفيوم وسوف تقسم الاختبارات على ثلاث مراحل الأولى يوم الجمعة 5 يوليو لمواليد من 2014 حتى 2017 ويوم السبت 6 يوليو لمواليد من 2010 حتى 2013 ويوم الأحد 7 يوليو لمواليد 2007 وحتى 2009 وتبدأ الاختبارات في التاسعة صباحا في ستاد الفيوم "فرع سيتي كلوب الفيوم".

تقام الاختبارات بحضور نخبة من نجوم مصر الكابتن محمد وهبة نجم النادي الإسماعيلي والكابتن سيد معوض نجم مصر والنادي الأهلي والكابتن عبد الستار صبري نجم مصر ونادى المقاولون العرب والكابتن أسامة عرابي نجم مصر والنادي الأهلي والكابتن جمال حمزة نجم مصر ونادي الزمالك والكابتن غانم سلطان نجم مصر ونادي الزمالك.



تقام الاختبارات تحت اشراف المقدم محمد رفعت مدير الاستاد والدكتور محمد الرمادي مدير النشاط الرياضي والكابتن اسلام معوض مدير فنى كرة القدم بنادي سيتي كلوب الفيوم.



مما يذكر ان استمارة التقديم تباع في مقر النادي بإستاد الفيوم بمبلغ 50 جنيه للناشيء على أن يتم تصعيد اللاعبين الموهوبين للعب في قطاع الناشئين دون أي مصاريف أخرى.

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