انتظام حركة القطارات بعد حادث الفردان في الإسماعيلية

انتظمت منذ قليل حركة القطارات بعد حادث خروج قطار بضائع عن مساره في منطقة الفردان بالإسماعيلية.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا يفيد خروج ٣ عربات من قطار بضائع متجه إلى بورسعيد وتسبب في إصابة ٤ أشخاص بكدمات بسيطة وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

على الفور انتقل اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة إلى موقع الحادث وأمر بنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة.

أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والكشف عن أسباب الحادث.