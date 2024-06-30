باحث: الإرهابيون يقيمون في أوروبا باعتبارهم لاجئيين ويحصلون على رواتب

قال أحمد سلطان، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، إن تعريف الإرهاب من التعريفات النسبية التي تختلف من بلد لآخر، مشيرًا إلى أن الإرهاب في أبسط تعريفاته هو الاعتداء، أو التهديد بالاعتداء على أي شخص، ولكن عند تعريفه في الغرب فهذا يخضع للمصالح أولاً.

وأضاف "سلطان"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك بعض زعماء القادة الإرهابيين وجدوا ملاذ آمنًا في الغرب مثل هاني السباعي، ووأبو مصعب السوري الذي يقيم في ألمانيا، وطارق عبد الحليم الموجود في كندا.

وأوضح أن الكثير من الإرهابيين يقيمون في الدول الأوربية باعتبارهم لاجئيين ويحصلون على رواتب والعديد من المزايا، رغم أنهم مطلوبين في قضايا إرهابية في الدول العربية وفي مصر.