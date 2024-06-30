ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: الإعلام المصري كشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية

مصطفى حمزة، الباحث
مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على طرح قضية مكافحة الإرهاب في كافة المؤتمرات الإقليمية والدولية، لزيادة التعاون الدولي في هذا المجال.

وأضاف "حمزة"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام المصري لعب دورًا كبيرًا في توعية المواطنين وكشف حقائق جماعة الإخوان الإرهابية، وتوضيح خطورة ما كان يحدث على الأرض.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على العديد من الحركات الإرهابية مثل حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وكذلك لواء الثورة، وغيرها من التنظيمات التي كانت تُمارس الإرهاب ضد الدولة المصرية.

مصطفى حمزة الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الرئيس عبد الفتاح السيسي مكافحة الإرهاب دليا عبد الرحيم الضفة الأخرى