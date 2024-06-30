باحث: الإعلام المصري كشف حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية

قال مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصًا على طرح قضية مكافحة الإرهاب في كافة المؤتمرات الإقليمية والدولية، لزيادة التعاون الدولي في هذا المجال.

وأضاف "حمزة"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإعلام المصري لعب دورًا كبيرًا في توعية المواطنين وكشف حقائق جماعة الإخوان الإرهابية، وتوضيح خطورة ما كان يحدث على الأرض.

وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على العديد من الحركات الإرهابية مثل حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وكذلك لواء الثورة، وغيرها من التنظيمات التي كانت تُمارس الإرهاب ضد الدولة المصرية.