يورو 2024.. شوط أول إيجابي بين إسبانيا وجورجيا

انتهى الشوط الأول بين المنتخب الإسباني، ونظيره جورجيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن، وذلك على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

تقدم منتخب جورجيا عن طريق اللاعب روبين لو نورماند فى الدقيقة الـ 18، وذلك بعد تسجيله هدف فى مرماه عن طريق الخطأ، بينما جاء هدف التعديل للمنتخب الإسباني عن طريق اللاعب رودريغو هيرنانديز فى الدقيقة الـ 39 من الشوط الأول.

ودخل لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسبانى اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيميريك لابورت- لي نورماند- مارك كوكوريا.

خط الوسط: فابيان رويز- رودري- بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز- ألفارو موراتا- لامين يامال.