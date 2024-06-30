باحث: استراتيجية مصر للقضاء على الإرهاب جمعت بين القوى الصلبة والناعمة

قال مصطفى حمزة، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن مصر لديها استراتيجية للقضاء على الإرهاب من خلال الجمع ما بين القوى الصلبة المتمثلة في القوى العسكرية والقوى الناعمة المتمثلة في مؤسسة الأزهر الشريف.

وأضاف "حمزة"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأزهر الشريف أعدَّ مراصد مختلفة لرصد التحركات المختلفة للتنظيمات الإرهابية، والرد على الفتاوى المتشددة، وتم إعداد هذه المراصد بأكثر من لغة، لمواجهة التنظيمات الإرهابية الناطقة بغير العربية.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف وضعت عدة شروط لمن يتحدث في الشأن الديني منها أن يكون أزهريًا أو حاصلا على معهد دعاة من وزارة الأوقاف على أن يكون الترخيص مؤقتا، ويُجدَّد لضمان أن يكون الداعية مؤهلا.