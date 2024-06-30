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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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فضائيات

باحث: حركة "حسم" الإخوانية كانت تستهدف إسقاط نظام الحكم في مصر

حسام الحداد، الباحث
حسام الحداد، الباحث المتخصص في حركات الإسلام السياسي
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قال حسام الحداد، الباحث المتخصص في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية في 2014 أصدرت مجموعة من الدراسات الشرعية التي تؤصل أعمال العنف ضد الدولة، أو المواطنين غير المتعاطفين مع الإخوان، عبر التركيز على أن ولاية مرسي هي الولاية الشرعية، وأن إسقاط الحكم الذي كان يُمثله المستشار عدلي منصور واجب شرعي.

وأضاف "الحداد"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقديمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت الكثير من الفتاوى التي تُعطي الحق لعناصر الإخوان في تشكيل لجان نوعية تحت قيامة الإخواني محمد كمال.

ولفت إلى أن أحد التشكيلات الإرهابية التابعة للإخوان هي "حركة سواعد مصر" حسم" التي أسست في 2014، مضيفًا أن "حسم" نفذت الكثير من العمليات النوعية المسلحة ضد الجيش والشرطة والمواطنين والمنشآت العامة والحيوية، وكانت تهدف هذه العمليات لإسقاط نظام الحكم في البلاد.

حسام الحداد جماعة الاخوان الارهابية الضفة الأخرى