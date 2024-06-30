جامعة قناة السويس تنظم ورشة حول الرقمنة والذكاء الاصطناعي في النشر الدولي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه في ظل التطورات الحديثة في التكنولوجيا، يشهد مجال النشر الدولي تحولات جذرية بفضل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعد هذه التقنيات منصة حيوية للباحثين الذين يسعون لتحقيق نجاح دولي متميز.

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يُعد خطوة ضرورية لزيادة فرص النجاح الدولي.

وفي إطار الاستعدادات المتواصلة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس لعقد المؤتمر الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية والمُزمع عقده في 29 و 30 يوليو.

وذكر أنه يجري تنظيم مصفوفة ورش عمل متميز على هامش المؤتمر تتناول موضوع تخص النشر الدولي، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مقرر المؤتمر ومدير مركز التحول الرقمي بالجامعة.

وفي ذاك السياق - يُقدم الدكتور مصطفى أبو السعود أستاذ الأقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ورشة عمل حول:

الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مجال النشر الدولي : أسرار ونصائح للمؤلفين وذلك يوم 28 يوليو بقاعة الفيديو كونفرنس بمبني الأنشطة الطلابية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ومتاح المشاركه بالحضور أو أونلاين.

وأشار الدكتور مصطفى أبو السعود إلى أن الورشة تتناول العديد من المحاور الهامه منها :

أهمية النشر الدولي، الذكاء الاصطناعي والتدقيق اللغوي للأبحاث الدولية.

مع الإجابة على بعض التساؤلات هى :

كيف تستخرج ورقة بحثية من الرسالة العلمية على المستوى الدولي،

كيف تتأكد من أن الدراسات السابقة ترقى للنشر الدولى ، هل فكرة البحث قتلت بحثا أم لا، كيف تحصل على تعاون دولى بسهولة ، هل انت مهتم بتمويل أبحاثك العلمية، كيف تتخطى رفض رئيس تحرير المجلات المفهرسة دوليا، هل لديك هوية بحثية رقمية على المستوى الدولي.