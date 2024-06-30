مصرع طفلين داخل بانيو الاستحمام بكفر الزيات

شهدت منطقة الشركة المالية بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية مصرع طفلين شقيقين توأم مصرعهما غرقا بمياه حوض الاستحمام "بانيو" داخل المنزل وجرى نقل الجثامين للمشرحة بمستشفى المنشاوي العام تحت اشراف النيابة العامة.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات تحت اشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات وتبين العثور على طفلين شقيقين توأم جثتا هامدة وهما "الحسن .م .س. ا "و الحسين .م .س .ا " وعمرهما عام ونصف داخل حمام المنزل وبسؤال أسرتها وتبين من أقوالهم والتحريات الأولية أن الطفلين التوأم لقيا مصرعهما غرقًا بمياه حوض الاستحمام «البانيو» بمنزل الأسرة.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.