"شعاع" تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي محاولة لسرقة التيار الكهربائي

دعت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، المواطنين للإبلاغ عن أي محاولة لسرقة التيار الكهربائي، وتقديم بلاغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكانت القابضة للكهرباء قد أوضحت ذلك من خلال حملة إعلانية لها بقنوات التلفزيون والراديو ومواقع التواصل الاجتماعي، وان الخط رقم تليفون الشكاوي 01120313831 خاص فقط بتلقى الشكاوى الخاصة بكشافين شركة شعاع.

وبيّنت “شعاع” أن إطلاق هذه الخدمة يتتم من خلال لجان مشتركة مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لحين تجاوز أزمة تخفيف الاحمال التى تمر بها الدولة.

وناشدت الشركة المواطنين بأن يتحلوا بالايجابية فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة و المساهمة فى كشف اى مخالف يحاول التأثير سلبا على حق المواطن و الدولة من خلال سرقة الكهرباء التى تعتبر من الأسباب الرئيسية في أزمة تخفيف الاحمال.

و تؤكد شركة شعاع للخدمات العامة، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدوا الزى الخاص بالشركة و يحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه تحقيق شخصية و صورة شخصية للموظف ، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية او الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة و الشركة غير مسئولة عن أي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع ويقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.