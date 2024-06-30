الأهلي يشكر موديست بعد نهاية مشواره مع النادي

وجه النادي الأهلي الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري.

وأكد النادي على تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، ساهمت في إحراز ثلاث بطولات.

وكان موديست من اللاعبين الملتزمين دومًا بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية. وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق. وتمنى النادي التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.

رسالة وداع موديست للأهلي

أعلن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي رحيله رسميا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية عقده يوم 30 يونيو الجاري ورفض النادي تفعيل بند الموسم الثاني في عقد المهاجم الفرنسي.

وبعد الرحيل عن الأهلي ووجه موديست رسالة وداع مؤثرة لجمهور القلعة الحمراء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال موديست في رساله الوداع: لقد أتى اليوم وحان وقت الوداع، أنا فخور وممتن لكوني جزءًا من هذا النادي التاريخي، لقد ارتديت النسر وعشت بشرف.. شكرًا لجميع المعجبين على دعمهم اليومي وحبهم المذهل، أنتم رائعون للغاية وجعلتم هذه التجربة مميزة حقًا.. أريد أيضًا أن أشكر المدربين والموظفين وقبل كل شيء زملائي في الفريق، في الأشهر الـ 10 الماضية، تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلم المزيد.. كفريق فزنا بـ 3 ألقاب الكأس، وكأس السوبر، ودوري أبطال إفريقيا والذي نفتخر به جدًا، واللقب الرابع قاب قوسين أو أدنى وهو الدوري المصري، اذهبوا واحصلوا عليه.. يلا يا رجالة.

واختتم موديست رسالته قائلًا: أشكر كل من رحب بي ودعمني ورافقني في رحلتي الصغيرة، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح المستمر.

وكانت “البوابة نيوز” أكدت في وقت سابق أن الأهلي رفض تمديد عقد موديست لمدة شهرين لإستكمال الموسم وأن أنتوني موديست سيرحل عن الأهلي يوم 30 يونيو مع أخر يوم في عقده .

ماذا قدم موديست مع الأهلي؟

خاض الفرنسي أنتوني موديست 28 مباراة مع النادي الأهلي في جميع المباريات خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 4 منذ الانضمام للفريق الأحمر في صفقة انتقال حر في بداية الموسم الحالي.