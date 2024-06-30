الأهلي يعلن تجديد عقد محمد هاني 3 مواسم مقبلة

أعلن النادي الأهلي اليوم الأحد، تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم قادمة.

وقال النادي في بيان رسمي أن محمد هاني أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد، مؤكدًا على سعادته باستكمال مشواره مع ناديه، للاستمرار في العطاء وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

اجتماع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي عدة اجتماعات ظهر اليوم برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

بدأت بجلسة مطولة مع إدارة الـ سكاوتنج لاستعراض التجهيزات التي تمت على مدار المرحلة الماضية، لا سيما بعض اللاعبين الأجانب المرشحين الذين سيكونون في المتناول، إذا ما كانت هناك حاجة إليهم بعد الاستماع للرؤية الفنية وتحديد احتياجات الفريق.

وعقب الجلسة كان هناك اجتماعا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، بحضور الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، واستمعت اللجنة إلى رؤية كولر واحتياجاته الفنية المطلوبة، وكذلك بقية الأمور التي تساعد الفريق على المزيد من النجاحات والانتصارات في الموسم الجديد على الصعيدين المحلي والقاري.

واختتمت اللجنة اجتماعاتها مع الكابتن ولید سلیمان رئيس قطاع الناشئين لمناقشة استعدادات القطاع للموسم الجديد، ومع الكابتن شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية للاطمئنان على تنفيذ انطلاقة قوية لفريق الكرة النسائية.