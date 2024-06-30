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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا سارافيم يزور منطقة الأرشيديوسس بالولايات المتحدة

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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زار الأنبا سارافيم أسقف أوهايو وميتشجان وإنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية بزيارة منطقة الأرشيديوسس لشمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صلى القداس الإلهى في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بهيوارد، ودون خلاله بعض أواني المذبح، كما عقد مساءً اجتماعًا مع شباب منطقة شمال كاليفورنيا ألقى عليهم محاضرة عن "كيفية التمسك بقيمنا المسيحية في وسط عالمنا المتغير".

وصلى القداس الإلهى في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بسان فرانسيسكو، ورسم عقب صلاة الصلح بعض من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس.

 

 

 

لأنبا سارافيم الولايات المتحدة الأمريكية أسقف أوهايو وميتشجان وإنديانا كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بهيوارد المسيحية أواني المذبح