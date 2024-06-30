وزيرة الثقافة: ثورة 30 يونيو عيد لاستعادة الهوية الوطنية

رحبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وضيوفهم، بدار الأوبرا المصرية، والتي تنظم فيها التنسيقية ندوة حول الذكرى الـ ١١ لثورة ٣٠ يونيو، تحت عنوان «٣٠ يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ».

وهنأت الوزيرة الشعب المصري بثورة الثلاثين من يونيو قائلة إنها عيد لمصر وللمصريين ولاستعادة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الشرارة الأولى للثلاثين من يونيو انطلقت من دار الأوبرا.

وأشارت إلى أن الدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، كان على رأس ثورة المثقفين التي انطلقت من الأوبرا، وكان معه العديد من الرموز الوطنية والمثقفة من مصر، إذ أتي عديدون من جميع المحافظات للقاهرة لتنطلق الشرارة الأولى للثورة.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ندوة حول الذكرى الـ ١١ لثورة ٣٠ يونيو، تحت عنوان «٣٠ يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ».

أدار الحوار خلال الندوة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، د. أحمد مجاهد، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، المحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، د. محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

