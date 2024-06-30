ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ دراسات إيرانية: رفع صفة الإرهابي عن حزب الله اللبناني توحيد للصف العربي

الدكتور مدحت حماد،
الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا، أنه يحيي جامعة الدول العربية بإعلان قرار إزالة صفة الإرهابي عن حزب الله والذي كان قد تم اتخاذه في السابق، إشهار القرار من خلال لقاء مباشر من السفير حسام زكي مع حزب الله يساعد في تلاحم الصف العربي ولبنان.

وأوضح "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بأن الدول العربية مع لبنان ولن تسمح لجرائم المحتل الصهيوني في لبنان؛ لأنه يهدد الاستقرار والأمن العربي ويؤدي لحرب إقليمية شاملة كإيران.

وأشار إلى أنه لأول مرة يشعر بالرضا عن جامعة الدول العربية بأنها اتخذت قرار استراتيجي مهم لعدم ترك لبنان لدولة إقليمية أخرى، مؤكدًا أن قرار جامعة الدول العربية استراتيجي لتوحيد الصفوف العربية، وهذا يبحث إشارة لإسرائيل ونتنياهو وكافة أركان الاحتلال الإسرائيلي بأن الدول العربية وخصوصًا مصر والسعودية والإمارات ستدعم حزب الله أن حدث في تصديه لأي اعتراض إسرائيلي على لبنان، مضيفًا: "على تل أبيب أن تعي الدول العربية في صف واحد بجانب لبنان".

وشدد على أن جميع الدول العربية ستدعم حزب الله وقت مقاومته لأي اعتداء إسرائيلي على لبنان بعد قرار الجامعة العربية.

الدكتور مدحت حماد أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا جامعة الدول العربية حزب الله