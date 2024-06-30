أستاذ دراسات إيرانية: رفع صفة الإرهابي عن حزب الله اللبناني توحيد للصف العربي

أكد الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا، أنه يحيي جامعة الدول العربية بإعلان قرار إزالة صفة الإرهابي عن حزب الله والذي كان قد تم اتخاذه في السابق، إشهار القرار من خلال لقاء مباشر من السفير حسام زكي مع حزب الله يساعد في تلاحم الصف العربي ولبنان.

وأوضح "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بأن الدول العربية مع لبنان ولن تسمح لجرائم المحتل الصهيوني في لبنان؛ لأنه يهدد الاستقرار والأمن العربي ويؤدي لحرب إقليمية شاملة كإيران.

وأشار إلى أنه لأول مرة يشعر بالرضا عن جامعة الدول العربية بأنها اتخذت قرار استراتيجي مهم لعدم ترك لبنان لدولة إقليمية أخرى، مؤكدًا أن قرار جامعة الدول العربية استراتيجي لتوحيد الصفوف العربية، وهذا يبحث إشارة لإسرائيل ونتنياهو وكافة أركان الاحتلال الإسرائيلي بأن الدول العربية وخصوصًا مصر والسعودية والإمارات ستدعم حزب الله أن حدث في تصديه لأي اعتراض إسرائيلي على لبنان، مضيفًا: "على تل أبيب أن تعي الدول العربية في صف واحد بجانب لبنان".

وشدد على أن جميع الدول العربية ستدعم حزب الله وقت مقاومته لأي اعتداء إسرائيلي على لبنان بعد قرار الجامعة العربية.