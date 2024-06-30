50 ألف جنيه للجوائز.. الأعلى للثقافة يطلق مسابقة شباب المترجمين لعام 2024

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي من خلال لجنة الترجمة ومقررها الدكتور حسين محمود، عن إطلاق مسابقة لشباب المترجمين لعام 2024، لأفضل نص مترجم إلى العربية من إحدى اللغات التالية "الإنجليزية، الإيطالية، الروسية، الصينية، السواحيلية" في مجال "الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات" .



وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 50 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لكل فرع.

تشترط المسابقة: إن يكون النص "بحث أو مقالة في إحدى المجلات العلمية ذات السمعة أو فصل من كتاب" في موضوع الثورة الصناعية الخامسة وتكنولوجيا المعلومات، ألا يزيد سن المتسابق عند التقدم للمسابقة عن ٤٠ عاما، يتم تقديم ثلاث نسخ من النص الأصلي، وثلاث نسخ من النص المترجم مطبوعة+ CD، ألا يقل النص الأصلي عن عشرين صفحة ولا يزيد على ثلاثين صفحة، ألا يكون قد سبق ترجمة النص من قبل، أن تكون الترجمة فردية ( مترجم واحد).

وعلى المتسابق أن يرفق: سيرة ذاتية للمترجم مختصرة ومطبوعات، صورة من بطاقة الرقم القومي، خطاب بنكى برقم الحساب أو إقرار برغبته بتحويل قيمة الجائزة في حالة فوزه على البريد المصري، وتسلم الأعمال اعتبارًا من 1 يوليو 2024، وآخر موعد لتسليم الأعمال 15 أغسطس 2024.

تقدم الطلبات إلى إدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة ساحة دار الأوبرا.