محافظ شمال سيناء يستقبل السفيرة الأمريكية بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاحد، هيرو مصطفي السفيرة الامريكية في القاهرة وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية في مصر والوفد المرافق لهما، خلال وصولهما الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي، وذلك في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفي، ولطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ورحب محافظ شمال سيناء بالسفيرة الامريكية والوفد المرافق لها ، علي أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأكد المحافظ على قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

أضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

وأشادت السفيرة الأمريكية، بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، وبدورها في أزمة غزة والعمل مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية لعودة الاستقرار إلى المنطقة، مؤكدة الجهود المصرية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، واستقبال هذه المساعدات وتخزينها عن طريق الهلال الأحمر المصري بالعريش.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية طويلة المدي في العمل مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقامت السفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها بزيارة المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، والمطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد، وتفقد معبر رفح البري ، وتفقد شاحنات المساعدات بالجانب المصري.