الإعلان عن فرص عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف بالقليوبية

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 185 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها المديرية مؤخرًا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

أوضحت المديرية في بيان لها اليوم، أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها الأخيرة ضمت 185 فرصة في 4 شركات ومصانع بمرتبات مجزية حيث تتوافر الوظائف كالتالي:

3 محاسب تكاليف

3 محاسب عام

3 مندوب مبيعات

2 مدير قسم جودة

10 أفراد قسم جودة

20 عامل تشطيب

15 عامل مساعد

20 عامل نسيج

1 مساعد امين مخازن

2 عامل مقصدار

2 مهندس زراعي

15 عامل انتاج

5 سائق

20 عامل سنجر

20 عامل أوفر

15 عامل أورلية

15 عامل كنترول

5 عامل مكوجي

15 عامل ترقيم.

أشارت المديرية أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضا بمديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.

وأوضحت المديرية، أن ذلك يأتي في إطار المساعدة علي مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية و الصحية.