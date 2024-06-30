استبعاد كهربا.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد محمود كهربا لاعب الفريق على خلفية الأزمة الأخيرة مع مارسيل كولر عقب مباراة فاركو

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - رضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد

خط الهجوم: وسام أبو علي.

كما تقرر استبعاد كل من: مصطفي مخلوف، حمزة علاء، عمر كمال، محمود متولي، بيرسي تاو، كريستو، معلول، الدبيس، كوكا وكهربا