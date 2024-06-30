يورو 2024.. إنجلترا تتأهل لربع النهائي بـ"شق الأنفس"

تأهل المنتخب الإنجليزى، إلى الدور ربع نهائى بطولة أمم أوروبا 2024، وذلك بعد الفوز على نظيره سلوفاكيا، بهدفين لهدف، فى اللحظات الأخيرة أمام منافسة الذى كاد أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل، بأقصائه للأسود الثلاثة، من دور الـ 16.

وانتهى الشوط الرابع من المباراة التى جمعت بين المنتخب السلوفاكي ونظيره إنجلترا، بهدفين لهدف للأسود الثلاثة، مساء اليوم الأحد على ملعب " فيلتينس ارينا" ، ضمن منافسات دور ثمن نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل اللاعب إيفان سكرانز فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، هدف منتخب سلوفاكيا، بينما جاء رد اللمنتخب الإنجليزى فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد الوقت الأصلى عن طريق اللاعب جود بيلينجهام، بينما جاء هدف الفوز عن طريق هارى كين فى الدقيقة الثانية من الشوط الثالث "92".

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ونجح منتخب سلوفاكيا فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل هدف المباراة، من تسديده لإيفان سكرانز، كما نحج المنتخب الإنجليزى فى ترجمة سيطرته إلى هدفين.