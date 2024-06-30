ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على السيارة المتسببة في حادث التجمع الأول وفحصها

الحادث
الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة سقوط سيارة ميني باص من أعلى كوبري في التجمع الأول، مما أسفر عن تهشيم 5 سيارات وإصابة 3 أشخاص جراء الحادث، حيث أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وردت إشارة من النجدة، لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث مروري، بالقاهرة الجديدة.

وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، مما انحراف الاطارات، وسقوط الميني باص من أعلى الكوبري والاصطدام بعدد من السيارات بالطريق.

اختلال عجلة القيادة 4 أيام علي ذمة التحقيقات إصابة 3 أشخاص التحفظ على السيارة الطب الشرعي القاهرة الجديدة