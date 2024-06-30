التحفظ على السيارة المتسببة في حادث التجمع الأول وفحصها

واصلت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة سقوط سيارة ميني باص من أعلى كوبري في التجمع الأول، مما أسفر عن تهشيم 5 سيارات وإصابة 3 أشخاص جراء الحادث، حيث أمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

وردت إشارة من النجدة، لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث مروري، بالقاهرة الجديدة.

وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة الزائدة، مما انحراف الاطارات، وسقوط الميني باص من أعلى الكوبري والاصطدام بعدد من السيارات بالطريق.