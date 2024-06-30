إصابة جامع قمامة صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الدائري في الخصوص

أصيب جامع قمامة بعدما صدمته سيارة أثناء عبوه للطريق الدائري أمام محطة الكاوتش بالخصوص، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مصادمة أعلي الطريق الدائري بنطاق القسم.



خلال وقت قصير انتقل رجال الشرطة وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وعقب الفحص وسؤال شهود العيان تبين أن المصاب جامع قمامة، وخلال قيامه بعبور الطريق من ناحيه إتجاه مسطرد صدمتها سيارة مسرعة ولاذا قائدها بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.