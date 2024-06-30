يورو 2024.. تشكيل هجومى لإسبانيا في مواجهة جورجيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسبانى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جورجيا، وذلك بعد قليل على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وجاء تشكيل المنتخب الإسبانى كالتالى:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيميريك لابورت- لي نورماند- مارك كوكوريا.

خط الوسط: فابيان رويز- رودري- بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز- ألفارو موراتا- لامين يامال.

