يورو 2024.. بيلينجهام يحرم سلوفاكيا من مفاجأة أمام إنجلترا

تعادل المنتخب الإنجليزى فى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع أمام نظيره السلوفاكي، الذى كاد أن يحقق مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصائه للأسود الثلاثة، من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، لينتهى الشوط الثانى بالتعادل الإيجابى.



وانتهى الشوط الثانى من المباراة التى تجمع بين المنتخب السلوفاكي ونظيره إنجلترا، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب " فيلتينس ارينا" ، ضمن منافسات دور ثمن نهائى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

سجل اللاعب إيفان سكرانز فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، هدف منتخب سلوفاكيا، بينما جاء رد اللمنتخب الإنجليزى فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد الوقت الأصلى عن طريق اللاعب جود بيلينجهام.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ونجح منتخب سلوفاكيا فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل هدف المباراة، من تسديده لإيفان سكرانز، كما نجح المنتخب الإنجليزى فى ترجمة سيطرته إلى أهداف.

وتتجه المباراة لخوض شوطين إضافيين، وفى حالة عدم فوز اى فريق ، يتجهان إلى ركلات جزاء.

ويخوض جاريث ساوثجيت المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبير.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، جود بيلينجهام، فيل فودين.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين.



بينما دخل فرانشيسكو كالزونا المدير الفنى لمنتخب سلوفاكيا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: بيتر بيكاريك، دينيس فافرو، ميلان سكرينيار، دافيد هانكو.

خط الوسط: جوراي كوشكا، ستانيسلاف لوبتكا، أوندري دودا.

خط الهجوم: لوكاس هاراسلين، إيفان سكرانز، دافيد ستريليتش.



وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الستة عشر متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفوز على صربيا والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، أما منتخب سلوفاكيا فنجح في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث من أنياب أوكرانيا، في المجموعة الخامسة التي أدهشت الجميع حول العالم بعد تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط 4، ولكن فارق الأهداف حسم الأمر بتأهل رومانيا على الصدارة وبلجيكا في الوصافة وسلوفاكيا في المرتبة الثالثة، ليودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب الأهداف المسجلة والتي سكنت شباكه.

