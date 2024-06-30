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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

يونيفيل: الموقف يتسم بكثير من الصعوبات على الحدود بين لبنان وإسرائيل

اليونيفيل
اليونيفيل
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أكدت نائبة المتحدث باسم قوات اليونيفيل كانديس ارديل أن الموقف الآن يتسم بكثير من الصعوبات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وقالت ارديل، خلال اتصال لقناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الأحد، إنه يتم العمل على خفض التصعيد وبذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار المنطقة، لافتا إلى أن قوات اليونيفيل تحث كافة الأطراف على الحفاظ على السلام والاستقرار على الأرض.
وأكدت على أنه يتم العمل على مدار الساعة منذ السابع من أكتوبر من أجل تهدئة الأوضاع، لافتة إلى أن قوات اليونيفيل تراقب الموقف عن كثب وتطالب بوقف إطلاق النار لضمان الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

لبنان إسرائيل اليونيفيل