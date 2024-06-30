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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حملة بايدن: نرفض الدعوات المطالبة بتنحيته عن السباق الرئاسي

بايدن
بايدن
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أكدت حملة الرئيس الأمريكى جو بايدن رفضها للدعوات التي تطالبه بالتنحي عن السباق الرئاسي، وذلك عقب المناظرة الأولى التي جمعته مع المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/ إن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي سيوفر أفضل طريقة ممكنة لفوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.
وبينت الحملة أنه في حال انسحاب بايدن من السباق الرئاسي سيؤدي ذلك إلى أسابيع من الفوضى، وسنتحول إلى مرشحين أقل احتمالا للفوز منه، كونه الشخص الوحيد الذي هزم ترامب.
وكشفت أنها جمعت 27 مليون دولار كتبرعات في اليومين الماضيين، وشجعت المزيد من الأشخاص على الاشتراك في العمل التطوعي وفي مهام الحملة. 
وأوضحت في الوقت ذاته أن أداء بايدن في المناظرة لا ينبغي أن يطغى على كل العمل الذي قام به، منذ أدى اليمين الدستورية في 2021.

بايدن السباق الرئاسي ترامب