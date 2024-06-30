نورزي تعيش قصة حب حقيقية في كليب "قلبي بلو"

طرحت الفنانة اللبنانية نورزي أجدد أعمالها الغنائية "قلبي بلو" بشكل فيديو كليب تم تصويره في سواحل لبنان.

وتحكي نورزي خلال الأغنية قصة حب عاطفيةً وحقيقية عاشتها مع حبيبها في قرية البترون السياحية في لبنان، وسط سحر الطبيعة والسماء الصافية وأمواج البحر وأجواء البلد المفعمة بالرومانسية.

نورزي مغنية وكاتبة أغاني لبنانية مقيمة في الإمارات، بدأت رحلتها الغنائية منذ سبع سنوات، وحققت نقلة عالمية بتعاقدها مع سوني ميوزيك لتشكيل فرقة "كاريزما"، أول فرقة فتيات مراهقات غنائية، وقررت الاستقلال بمشروعها الموسيقي الخاص منذ عامين بإطلاق أولى أغانيها "ذاكر"، ومن بعدها ألبومها الأول "سفرة بيروت"، وترشحت لجائزة "تايم اوت دبي" كأفضل أغنية، كما توجت بجائزة أفضل أداء في مسابقة مينتور العربية للأغنية والأفلام.

https://youtu.be/eDNvr_xyjcQ?si=bc3IzRYJog33Jhye